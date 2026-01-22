Ukraine: Zelensky juge l’Europe «fragmentée» et «perdue» face à Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé jeudi 22 janvier, lors d’une intervention au Forum économique mondial de Davos, une sévère mise en garde sur l’état de l’Europe. Selon lui, le Vieux Continent apparaît «fragmenté» et «perdu» lorsqu’il s’agit de négocier avec le président américain Donald Trump. Dans des termes vifs, il a regretté qu’«au lieu de devenir une vraie puissance mondiale, l’Europe reste un kaléidoscope beau mais fragmenté de petites et moyennes puissances», jugeant que «l’Europe a l’air perdue lorsqu’elle essaye de convaincre le président américain de changer».

Volodymyr Zelensky critique l’unité européenne face à la Maison-Blanche

Intervenant devant un parterre composé de chefs d’État, d’acteurs économiques et de représentants de la société civile, le président ukrainien a souligné la difficulté pour les capitales européennes de parler d’une seule voix face à des décisions américaines susceptibles d’affecter l’ordre mondial. Sa déclaration s’inscrit dans le contexte d’une relation transatlantique cruciale pour la sécurité et l’économie de l’Europe, mais aussi pour l’avenir de l’Ukraine, engagée depuis plusieurs années dans un conflit qui mobilise le soutien occidental.

Contexte international et enjeux pour l’Europe et l’Ukraine

Le Forum de Davos est traditionnellement un lieu de rencontres et d’alliances entre dirigeants politiques et économiques. L’intervention de M. Zelensky intervient à un moment où les équilibres géopolitiques sont scrutés : coopération militaire, chaînes d’approvisionnement, politiques commerciales et décisions sur les sanctions internationales sont autant de sujets où l’alignement transatlantique joue un rôle déterminant.

Pour l’Ukraine, le soutien des États européens et des institutions occidentales reste un levier essentiel, tant sur le plan financier que militaire et diplomatique. La critique de M. Zelensky sur la fragmentation européenne est donc aussi l’expression d’une inquiétude quant à la capacité de l’UE et de ses membres à défendre des positions communes face à des acteurs extérieurs, notamment les États-Unis.

Répercussions possibles et regard africain

Les remarques du dirigeant ukrainien résonnent au-delà de l’Europe et de l’Ukraine. En Afrique, où de nombreux États entretiennent des partenariats politiques et économiques avec les pays européens et les États-Unis, une Europe perçue comme divisée pose des questions sur la stabilité des accords commerciaux, la coopération en matière de sécurité et la continuité des investissements. Des présences africaines à Davos observent avec attention comment les désaccords entre partenaires occidentaux peuvent impacter le financement du développement, la gouvernance des chaînes d’approvisionnement et les initiatives conjointes sur le climat.

Dans l’immédiat, la déclaration de M. Zelensky ajoute une voix influente au débat sur la nécessité d’une Europe plus cohérente sur la scène internationale. Les réactions des dirigeants européens, des institutions de l’Union et des alliés transatlantiques restent à suivre, au fil des prochains rendez-vous diplomatiques et économiques qui pourraient déterminer la capacité du continent à se positionner comme puissance globale.