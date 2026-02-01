Ukraine : une frappe russe touche une maternité à Zaporijjia, au moins six blessés

Dimanche, une frappe attribuée aux forces russes a touché une maternité de la ville de Zaporijjia, dans le centre-est de l’Ukraine, faisant au moins six blessés, a rapporté Ivan Fedorov, chef de l’administration régionale, dans un message publié sur Telegram. Des photos accompagnant l’annonce montrent des salles de consultation gravement endommagées : fenêtres soufflées, mobilier brisé et débris en abondance.

Selon le communiqué relayé par la tête de l’administration locale, les locaux affectés semblent avoir subi l’impact du souffle d’une explosion plutôt que des destructions causées par un projectile pénétrant. Les images diffusées présentent des couloirs jonchés d’objets renversés et des pièces où l’aménagement médical est irrémédiablement détérioré.

Le bilan communiqué reste pour l’heure limité à un décompte d’« au moins six blessés » ; le message ne précise pas le statut des victimes, à savoir s’il s’agit de patientes, de nouveau-nés, de membres du personnel médical ou de personnes présentes dans l’enceinte au moment de l’impact. Aucune autre source indépendante n’a été citée dans le message initial publié sur Telegram.

Dégâts matériels et portée immédiate de l’attaque

Les visuels rendus publics par Ivan Fedorov montrent des salles de consultation où les cloisons sont encore maculées de poussière liée à l’onde de choc. Des vitres éclatées et des structures d’appui arrachées témoignent d’une violence suffisante pour compromettre l’usage normal des locaux. Le mobilier médical, chaises et tables, apparaît en grande partie détruit ou déplacé, ce qui rendrait toute activité clinique impossible sans réparations.

La publication ne précise pas si les services de la maternité étaient en activité au moment du bombardement ni l’heure exacte de la frappe. Les informations disponibles à ce stade proviennent du compte Telegram du responsable régional, qui a diffusé les photographies et le bilan initial sans fournir de détails supplémentaires sur l’origine précise de l’engin ayant causé les dommages.

Le choix d’une maternité comme cible, si l’attribution se confirme, soulève des questions sur les conséquences pour l’accès aux soins obstétriques dans la zone touchée, alors que les structures de santé en première ligne supportent déjà une pression importante dans plusieurs secteurs du pays. Les autorités locales n’ont pour l’instant pas communiqué de rapport médical détaillé ni chiffré le nombre d’évacuation éventuelle des patientes ou du personnel.

Ivan Fedorov, identifié comme chef de l’administration régionale de Zaporijjia, est l’auteur du message et des images publiées sur son compte Telegram, qui constituent à ce stade la source principale des informations disponibles sur l’incident