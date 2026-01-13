Accueil En Brève Ukraine: quatre morts près de Kharkiv après des frappes russes

Ukraine: quatre morts près de Kharkiv après des frappes russes

Des frappes russes nocturnes ont fait au moins quatre morts et six blessés dans le nord-est de l’Ukraine, près de Kharkiv, a annoncé mardi 13 janvier au matin le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Dans un message publié sur Telegram, il a précisé que le bilan s’élevait à quatre personnes tuées et six blessées, après avoir auparavant alerté la population d’une «menace de drone ennemi» et signalé la mort de deux personnes plus tôt dans la nuit. Le parquet régional de Kharkiv indique que les forces russes ont touché un bâtiment de l’entreprise postale Nova Poshta ; une vidéo diffusée par le parquet montre des secouristes fouillant les décombres encore fumants et évacuant une personne sur une civière, selon un reportage de l’AFP.