Ukraine : «Pas encore prêts à parler à Poutine», dit une porte-parole de l’UE

La reprise d’un dialogue entre les Européens et le président russe Vladimir Poutine, évoquée récemment par le président français Emmanuel Macron et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, n’est pas encore à l’ordre du jour, a déclaré lundi 12 janvier Paula Pinho, porte-parole de la Commission européenne. « Nous n’en sommes pas encore là », a-t-elle affirmé, ajoutant toutefois que l’Union européenne espère qu’à terme de telles discussions pourront conduire à la paix en Ukraine, selon un compte rendu de l’AFP.