Ukraine : le Premier ministre des Pays-Bas Rob Jetten en visite officielle à Kiev

Le Premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten, s’est rendu à Kiev dimanche 8 mars pour une visite officielle, a fait savoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Cette information a été relayée par l’AFP, qui reprend le message publié par le chef de l’État ukrainien.

Dans la matinée, Zelensky avait signalé que des entretiens étaient prévus avec des partenaires européens afin d’aborder plusieurs dossiers stratégiques.

Parmi les thèmes annoncés figurent le renforcement de la défense antiaérienne de l’Ukraine et la poursuite des sanctions contre la Russie.

Les rencontres programmées visent, selon les éléments communiqués, à coordonner les réponses européennes sur ces questions de sécurité et de pression diplomatique.