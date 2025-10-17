Ukraine : la Russie revendique la reconquête de trois villages près de Kharkiv et Dnipropetrovsk

En Brève

La Russie a revendiqué vendredi la prise de trois villages dans les régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk, dans l’est de l’Ukraine, affirmant s’être emparée de zones que Kiev avait reprises il y a trois ans lors d’une contre-offensive surprise. Selon un message publié sur Telegram, l’armée russe a annoncé la capture des localités de Pichtchané et Tykhe, dans la région de Kharkiv, ainsi que de Pryvillia, dans la région de Dnipropetrovsk.

