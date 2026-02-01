Ukraine : frappe russe à Dnipro fait deux morts

Deux personnes ont été tuées dans la nuit du samedi 31 janvier au dimanche 1er février après une frappe de drones attribuée aux forces russes sur la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, a indiqué l’administration régionale. L’attaque a provoqué un incendie et la destruction d’une maison privée, selon le chef de l’administration, qui a précisé que deux autres habitations avaient été endommagées.

Sur Telegram, Oleksandr Ganja, responsable de l’administration régionale de Dnipropetrovsk, a rapporté les premiers éléments de bilan dans la matinée dimanche, information reprise par l’AFP. « L’attaque a eu lieu la nuit. Un incendie s’est déclaré, une maison privée a été détruite, deux autres ont été endommagées », a-t-il écrit, détaillant l’impact matériel de la frappe.

Les autorités régionales ont confirmé que les victimes étaient un homme et une femme. Le communiqué n’a pas fourni d’autres précisions sur leur identité ni sur les circonstances exactes de leur décès, se limitant à signaler l’origine présumée de l’attaque, attribuée à des drones russes.

Détails matériels de l’attaque et calendrier politique

Selon le message publié par le chef de l’administration, le sinistre provoqué par l’impact des engins a entraîné la destruction complète d’une habitation individuelle et des dégâts sur deux autres bâtiments situés à proximité. Les modalités d’intervention des secours et l’étendue des personnes potentiellement blessées n’ont pas été précisées dans le bref communiqué regional.

La ville de Dnipro se trouve dans l’oblast de Dnipropetrovsk, dans la partie est du pays, et a déjà été la cible de frappes à diverses occasions depuis le début du conflit. L’annonce de ce nouvel épisode intervient au terme d’une période durant laquelle une pause des frappes sur la capitale Kiev avait été observée après un accord accepté par le président russe Vladimir Poutine à la demande du président américain Donald Trump.

Cette suspension, qui concernait spécifiquement des frappes sur Kiev, devait prendre fin le 1er février, date mentionnée par les autorités au moment du communiqué sur l’attaque ayant touché Dnipro