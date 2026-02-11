Tunisie : Sabri Lamouchi n’ira pas supplier pour Rani Khedira

Fraîchement promu sélectionneur de la Tunisie, Sabri Lamouchi a rapidement exposé sa ligne directrice lors de sa première conférence de presse. Interrogé sur la possibilité d’appeler Rani Khedira, il a tenu un message limpide sur ses conditions de recrutement pour les Aigles de Carthage.

Le technicien a précisé qu’il ne comptait pas supplier un joueur pour qu’il revienne sous le maillot national ; seules les candidatures volontaires et convaincantes retiendront son attention. Sa volonté est claire : n’intégrer que des éléments capables d’apporter un gain réel à l’équipe, tant sur le plan sportif que psychologique.

Lamouchi a également insisté sur l’engagement demandé aux sélectionnés. À ses yeux, défendre la Tunisie doit être le fruit d’un choix réfléchi et d’une implication totale, et non d’un simple arrangement opportuniste.

Une exigence axée sur la performance et la motivation

Le message délivré vise à établir dès maintenant une culture de travail rigoureuse où l’envie prime. Le nouveau coach souhaite constituer un groupe compétitif, composé de joueurs prêts à se battre pour les couleurs nationales et à offrir un véritable supplément d’âme sur le terrain.

À l’approche des prochains rendez-vous internationaux, la ligne est tracée : la sélection se fondera sur la motivation, la valeur ajoutée et la capacité à s’intégrer dans un dispositif exigeant. Lamouchi veut poser les bases d’une équipe qui impose sa présence par l’engagement et la performance, laissant peu de place aux hésitations.