Algérie : Brahim Hemdani nommé à la tête des Verts, mais seulement à titre provisoire

La Fédération algérienne de football a confié samedi la direction de l'équipe nationale à Brahim Hemdani, qui remplace Vladimir Petković. Le communiqué de la FAF, qui évoque un chargé de mission pour les prochains défis, laisse planer le doute sur la durée de sa mission avant les qualifications de la CAN 2027.

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé samedi 5 septembre avoir confié à Brahim Hemdani la direction de l’équipe nationale d’Algérie, en remplacement du Bosnien Vladimir Petković. La décision a été prise lors d’une réunion du bureau fédéral tenue au Centre technique national de Sidi Moussa, près d’Alger.

Dans son communiqué, la FAF indique avoir « chargé » l’ancien international algérien de « la direction de la sélection nationale en prévision des prochaines échéances internationales ». Ce choix de vocabulaire – « chargé » plutôt que « nommé », et « prochains défis » plutôt qu’un mandat défini – laisse entendre que Brahim Hemdani n’a pas été désigné sélectionneur à titre permanent. Son maintien à ce poste dépendrait de ses résultats lors de la prochaine trêve internationale.

Antar Yahia a été nommé adjoint de Brahim Hemdani, tandis que Moussa Saïb devient directeur général de la sélection. Nasser Daineche et Nacereddine Berarma complètent le nouveau staff technique. Contrairement à Brahim Hemdani, ces quatre collaborateurs ont reçu des nominations à titre permanent, selon la FAF.

Ancien milieu de terrain international, passé notamment par l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Brahim Hemdani, 48 ans, avait mené la sélection algérienne des moins de 21 ans au titre aux Jeux méditerranéens 2026 de Tarente, en Italie – une première victoire algérienne dans cette compétition depuis 1975.

Deux qualifications pour la CAN 2027 dès sa prise de fonction

Le premier test de Brahim Hemdani à la tête des Verts aura lieu dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. L’Algérie recevra la Zambie le 25 septembre, avant de se déplacer à Bujumbura pour y affronter le Burundi le 29 septembre. La FAF a également programmé un match amical face au Niger, le 6 octobre, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou.

Un choix qui intervient après l’échec des pistes étrangères

La nomination de Brahim Hemdani survient après l’échec des discussions menées par la FAF avec plusieurs entraîneurs étrangers pressentis pour succéder à Vladimir Petković. Le profil retenu, associant un ancien international à un staff largement composé de figures du football algérien, a été rapproché par plusieurs observateurs de celui qui avait présidé à la nomination de Djamel Belmadi en 2018.