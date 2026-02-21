Tunisie : la justice condamne des militants écologistes à Gabès

À Gabès, dans le sud de la Tunisie, treize militants engagés contre la pollution ont été condamnés après avoir participé à des actions de protestation visant le Groupe chimique tunisien. Douze d’entre eux écopent d’une peine de prison d’un an, tandis qu’un treizième a été condamné à huit mois.

Les sanctions judiciaires font suite aux manifestations locales dirigées contre les activités de l’entreprise publique, spécialisée dans la transformation du phosphate pour la fabrication d’engrais. Les manifestants imputent à cette industrie une part importante de la dégradation de l’environnement marin et de la qualité de l’air dans la zone.

Les militants, qui dénoncent depuis plusieurs mois l’impact sanitaire et écologique des installations chimiques, estimaient que leurs actions visaient à attirer l’attention sur des nuisances persistantes affectant la population et les écosystèmes littoraux. Les autorités, elles, ont retenu des chefs liés à leurs activités de protestation.

Ces décisions judiciaires interviennent dans un contexte de tensions entre impératifs économiques liés à l’exploitation des ressources et revendications citoyennes pour la protection de l’environnement. Gabès, où se concentrent installations industrielles et zones habitées, est devenue le théâtre de ces confrontations.

Enjeux locaux et réactions attendues

Les condamnations risquent d’alimenter les critiques quant au traitement des mobilisations environnementales et pourraient renforcer la détermination des collectifs locaux à poursuivre leur action. Pour les riverains, l’enjeu dépasse la question judiciaire : il touche à la santé publique, à la qualité de vie et à la préservation des ressources côtières.

Du côté économique, le rôle du Groupe chimique tunisien dans l’emploi et l’activité industrielle régionale rend la situation complexe : toute démarche pour réduire les nuisances doit composer avec les conséquences sociales d’une éventuelle réorganisation des activités. Dans ce contexte, le débat public autour des solutions techniques, de la responsabilité industrielle et des mesures de réparation reste largement ouvert.

La portée de ces condamnations sur l’avenir du mouvement anti-pollution à Gabès et sur le dialogue entre autorités, entreprise et citoyens demeure un point de vigilance pour les observateurs locaux et nationaux.