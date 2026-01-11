Accueil En Brève Trump presse Cuba d’accepter un accord «avant qu’il ne soit trop tard»

Trump presse Cuba d’accepter un accord «avant qu’il ne soit trop tard»

Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche 11 janvier Cuba à « accepter un accord, avant qu’il ne soit trop tard », avertissant que l’île pourrait se retrouver privée du pétrole et de l’argent en provenance du Venezuela, rapporte l’AFP. Sur son réseau Truth Social, il a écrit : « Il n’y aura plus de pétrole ou d’argent à destination de Cuba — zéro ! »