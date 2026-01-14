Trump estime qu’une solution sera trouvée pour le Groenland
Donald Trump a déclaré mercredi, lors d’un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, «penser qu’une solution serait trouvée» à propos du Groenland, tout en assurant entretenir une «très bonne relation» avec le Danemark, auquel est rattaché ce territoire arctique autonome. Le président américain a toutefois répété que Washington «avait besoin du Groenland» pour garantir sa sécurité. Il a ajouté qu’il allait recevoir un compte rendu des discussions menées quelques heures plus tôt par le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio avec une délégation danoise et une délégation groenlandaise.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires