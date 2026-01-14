Accueil En Brève Trump estime qu’une solution sera trouvée pour le Groenland

Donald Trump a déclaré mercredi, lors d’un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, «penser qu’une solution serait trouvée» à propos du Groenland, tout en assurant entretenir une «très bonne relation» avec le Danemark, auquel est rattaché ce territoire arctique autonome. Le président américain a toutefois répété que Washington «avait besoin du Groenland» pour garantir sa sécurité. Il a ajouté qu’il allait recevoir un compte rendu des discussions menées quelques heures plus tôt par le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio avec une délégation danoise et une délégation groenlandaise.