Trump annonce le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales

Le président américain Donald Trump a signé, le 7 janvier 2026, un décret présidentiel ordonnant que les États-Unis se retirent de 66 organisations internationales, dont un grand nombre d’entités rattachées aux Nations unies et à des institutions multilatérales.

Cette décision, prise au nom de « l’intérêt national », marque l’une des plus importantes ruptures de Washington avec la coopération internationale ces dernières décennies.



Selon la Maison-Blanche, ce mémorandum impose à tous les départements et agences du gouvernement américain de cesser toute participation et tout financement de ces organisations, jugées « contraires aux intérêts nationaux, à la sécurité, à la prospérité économique ou à la souveraineté des États-Unis ».

Parmi les 66 structures concernées, 31 sont liées au système des Nations unies, tandis que 35 ne sont pas onusiennes.

Parmi les retraits annoncés figure notamment la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC), traité fondateur de la coopération internationale sur la lutte contre le changement climatique, ainsi que des agences et programmes spécialisés dédiés à des domaines tels que l’environnement, le commerce, la population, et l’égalité des genres.

La décision s’inscrit dans une tendance déclarée par l’administration Trump à recentrer la politique étrangère sur des objectifs jugés plus directement favorables aux intérêts américains.

Des responsables de la Maison-Blanche ont justifié le retrait en affirmant que certaines organisations étaient redondantes, mal gérées ou engagées dans des agendas idéologiques jugés opposés aux priorités de Washington.

Cette offensive diplomatique prolonge d’autres actions similaires entreprises depuis le retour de Donald Trump à la présidence, notamment le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et la sortie de plusieurs agences onusiennes.



La mesure suscite des réactions contrastées à l’international. Ses partisans estiment qu’elle protège la souveraineté et les ressources américaines. Ses détracteurs avertissent qu’elle pourrait affaiblir la coopération mondiale, notamment dans des domaines comme la lutte contre le changement climatique, la santé publique ou le développement socio-économique.