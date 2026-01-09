Trump annonce le début de frappes au sol contre les cartels de drogue
Donald Trump a annoncé jeudi que, après des frappes visant des embarcations dans les Caraïbes et le Pacifique, les États-Unis mèneront des frappes « au sol » contre les cartels, sans préciser les zones ciblées. «Nous allons commencer des frappes au sol en ce qui concerne les cartels. Les cartels dirigent le Mexique. C’est très, très triste de voir et regarder ce qui est arrivé dans ce pays», a déclaré le président américain lors d’une interview sur Fox News.
1 min de lecture
