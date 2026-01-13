Accueil En Brève Trump annonce 25% de droits de douane pour les pays qui commercent avec l’Iran

Trump annonce 25% de droits de douane pour les pays qui commercent avec l’Iran

Donald Trump, qui continue d’envisager une option militaire face à la répression des manifestations en Iran, a annoncé lundi 12 janvier que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % à tout pays commercialisant avec Téhéran, une décision qualifiée de « définitive » et « prenant effet immédiatement » sur son réseau Truth Social; la Chine, principal partenaire commercial de l’Iran, est directement visée par cette mesure. La répression de ces manifestations, l’un des mouvements de contestation les plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979, a fait plus de 600 morts depuis son début selon une ONG. Donald Trump a à plusieurs reprises menacé de « frapper très fort » en cas de répression sanglante, sans toutefois déclencher d’opérations militaires, et la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré le 12 janvier aux médias que « les frappes aériennes sont l’une des très nombreuses options qui s’offrent au commandant en chef ».