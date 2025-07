Treillis Ripstop digitalisé: ce que cache le nouvel uniforme des forces armées béninoises

À compter du 1er août 2025, les soldats béninois porteront une nouvelle tenue en réponse à une réforme vestimentaire, voulue par le haut commandement militaire.

À l’occasion de la célébration de la fête nationale, les Forces armées béninoises (Fab) vont adopter un treillis modernisé, pensé pour les réalités opérationnelles d’aujourd’hui.

Baptisé « treillis ripstop digitalisé », cet uniforme incarne la volonté de transformation et de performance que mène depuis plusieurs années l’institution militaire sous l’autorité du général de division Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des armées.

Ce changement, plus qu’un simple relooking, s’inscrit dans une série de réformes de fond, touchant aussi bien l’organisation, la formation, que l’équipement et le cadre réglementaire des soldats béninois. Encadré par un arsenal juridique, décret présidentiel, arrêté ministériel et instructions spécifiques, le nouveau vêtement militaire est le fruit d’une planification rigoureuse visant à optimiser l’efficacité des hommes sur le terrain.

Un uniforme taillé pour l’action

Le nouveau treillis est conçu dans un tissu ripstop digitalisé, reconnu pour sa résistance, sa durabilité et ses qualités techniques. À base de coton et de polyester, il allie confort, respirabilité, et solidité. Ce tissage renforcé empêche toute propagation de déchirure et garantie aux soldats une tenue fiable même dans les conditions les plus rudes.

Léger, rapide à sécher et résistant à l’abrasion, il intègre également une technologie de camouflage avancée, essentielle pour les missions tactiques.

- Publicité-

Ce n’est pas qu’une question de tissu. Chaque élément de la tenue – pantalon, veste, casquette a été repensé pour répondre aux exigences de mobilité, de discrétion et d’ergonomie.

Le pantalon est ajustable à la taille, doté de nombreuses poches fonctionnelles et resserré aux chevilles par des bandes velcro. La veste, quant à elle, bénéficie de coutures renforcées, de multiples rangements et d’une structure pensée pour l’endurance. Même la casquette, souvent négligée, se dote d’œillets d’aération pour un confort maximal.