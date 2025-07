Transport urbain au Bénin: une régulation pour sauver les chauffeurs VTC

- Publicité-

Face à la situation de plus en plus précaire des chauffeurs de Véhicules de transport avec chauffeur (VTC), le ministre conseiller Jacques Ayadji a convoqué une réunion tripartite avec les plateformes GoZem, Yango et les représentants des conducteurs.

L’objectif de cette rencontre, selon les autorités, est de jeter les bases d’un cadre légal plus équitable et durable pour le secteur. Selon La Nation, les chauffeurs dénoncent une chute brutale des tarifs, des commissions inchangées et des charges d’exploitation de plus en plus élevées.

« Nous sommes en détresse », a alerté Maxi Agbla, représentant du Syndicat national des conducteurs VTC, soulignant que la situation financière des chauffeurs s’est fortement dégradée depuis l’arrivée de la plateforme Yango, à l’origine d’une guerre des prix.

D’après les témoignages recueillis, certaines courses ne rapporteraient plus que 300 francs CFA, un montant jugé insuffisant au regard des coûts d’exploitation (carburant, entretien, amortissement). Une situation qui menace directement les revenus de milliers de familles.

Jacques Ayadji a réitéré l’urgence d’une régulation durable du secteur afin de garantir une meilleure protection sociale et économique des chauffeurs. Il a plaidé pour des mesures concrètes afin de préserver la viabilité du métier dans un environnement devenu de plus en plus concurrentiel.