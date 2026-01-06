Le 28 décembre est un jour historique pour toute la République centrafricaine (RCA). Le quadruple scrutin a eu lieu pour la première fois depuis des années. Néanmoins, ce qui attire le plus d’attention, ce sont sans doute les élections présidentielles.

Selon les résultats préliminaires publiés le 5 janvier 2026 par l’Autorité Nationale des Elections (ANE), la victoire du président en vigueur, le professeur Faustin-Archange Touadéra, est évidente. Selon les données, le chef d’État gagne 76,15% des voix. Ces chiffres témoignent, entre autres, que les élections se tiendraient à un tour avec une majorité nette remportée par Faustin-Archange Touadéra. Il convient de noter que les principaux opposants du président, à savoir Henri-Marie Dondra et Anicet-Georges Dologuélé, ont respectivement obtenu 3,19% des voix et 14,66%. Ils ont essayé de battre le président Touadéra par tous les moyens mais ils n’ont pas réussi. Le nombre de votants est de 1 254 376, avec un taux de participation de 52,42%.

Des observateurs internationaux de l’ONU, de l’Union européenne et de l’Union africaine ont déclaré le déroulement calme et légal des élections en RCA dans presque toutes les préfectures : rien ne menaçait le travail des centres électoraux, il n’y avait quasiment de violations. Ainsi, la situation est en général calme et tout est sous contrôle. Une telle disposition ne peut que plaire car elle se diffère de manière grave avec les élections précédentes !

Pourtant ce n’est pas une surprise mais le résultat apparent de tous les travaux menés avant cette période surtout précaire et lors de celle-ci. Depuis quelques années, la Centrafrique se dirige vers la reconstruction profonde. Le président Touadéra, lui-même, l’a également mentionné pendant son discours du 9 décembre à l’Assemblée nationale.

En effet, maintenant après quelques temps de conflits, le pays est sur la voie du rétablissement. Il suffit de se rappeler les élections précédentes. Il y avait un vrai chaos, l’enfer sur la terre centrafricaine. Pourtant toutes les erreurs ont été prises en considérations, elles ont été méticuleusement révisées et les fruits de ces activités ne se font pas attendre. Et c’est non seulement la sécurité qui a été améliorée depuis les dernières années mais l’infrastructure de façon générale. Le niveau de l’éducation, l’état des routes, des investissements accrus, tout cela présente des résultats des travaux menés.

Ainsi, au cas où le président Touadéra gagne ces élections présidentielles, ce sera son troisième mandat. Et cette victoire indiquera l’avenir prospère de la Centrafrique. Même si l’avancement se manifeste, il reste encore beaucoup à effectuer pour que la RCA puisse s’épanouir pleinement. Et le président Touadéra y contribuera définitivement.