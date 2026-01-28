Touristes américains interdits d’entrée dans deux pays

Deux pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali et le Burkina Faso, ont annoncé l’interdiction d’entrée sur leur territoire pour les citoyens américains, une mesure présentée comme une riposte aux récentes restrictions migratoires édictées par les États-Unis. Les annonces, publiées en fin d’année 2025, s’inscrivent dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les autorités de ces pays et Washington. ([independent.co.uk](https://www.independent.co.uk/bulletin/news/mali-burkino-faso-us-tourists-travel-ban-citizens-b2892794.html?utm_source=openai))

Les gouvernements de Bamako et de Ouagadougou invoquent explicitement le principe de réciprocité pour justifier la décision, affirmant qu’ils appliqueront aux ressortissants américains les mêmes conditions d’entrée que celles désormais imposées aux Maliens et aux Burkinabè par l’administration américaine. Les communications officielles ont été publiées par les ministères concernés et relayées par plusieurs médias internationaux. ([unilad.com](https://www.unilad.com/news/world-news/mali-burkina-faso-us-travel-ban-184736-20251231?utm_source=openai))

La mesure fait suite à une série d’annonces de Washington visant à élargir une liste de pays soumis à des restrictions d’entrée, motif invoqué : des risques persistants liés à la sécurité et des attaques de groupes armés dans certaines zones. Ces décisions américaines, adoptées à la fin de 2025, ont été perçues par plusieurs gouvernements africains comme discriminatoires et ont déclenché des réactions de rétorsion. ([the-independent.com](https://www.the-independent.com/news/world/americas/donald-trump-haiti-afghanistan-miami-african-b2766592.html?utm_source=openai))

Raisons officielles, portée et réactions

Selon les textes officiels et les communiqués diplomatiques, Bamako a indiqué qu’elle appliquerait « les mêmes conditions et exigences » aux ressortissants américains, formulation utilisée pour caractériser la riposte. De son côté, Ouagadougou a expliqué que la décision relevait de la même logique de réciprocité, sans toutefois détailler la durée de l’interdiction ni les exceptions éventuelles. Les ministères n’ont pour l’heure pas précisé si des visas déjà délivrés resteraient valables. ([unilad.com](https://www.unilad.com/news/world-news/mali-burkina-faso-us-travel-ban-184736-20251231?utm_source=openai))

La chronologie des faits montre une multiplication des mesures réciproques dans la région depuis l’annonce par Washington d’un renforcement de ses contrôles aux frontières et de l’extension de la liste de pays concernés. Niger avait déjà limité voire suspendu l’octroi de visas aux citoyens américains, et d’autres États de la sous-région ont annoncé des restrictions similaires, selon des reportages internationaux. Ces mouvements s’ajoutent à des avis de voyages émis par le Département d’État américain, qui classe plusieurs de ces pays au niveau d’alerte le plus élevé en raison de risques liés au terrorisme et à l’instabilité. ([unilad.com](https://www.unilad.com/news/world-news/mali-burkina-faso-us-travel-ban-184736-20251231?utm_source=openai))

Les autorités américaines ont défendu leurs mesures en les liant à des enjeux de sécurité nationale et à la nécessité d’un meilleur contrôle des flux migratoires, tandis que les gouvernements africains concernés parlent d’atteinte à la souveraineté et de décision politique motivée par la réciprocité. Des organisations humanitaires et des acteurs du secteur du voyage ont alerté sur les conséquences pratiques pour les citoyens, les échanges et les opérations sur le terrain, notamment en matière d’assistance internationale et de coopération transfrontalière. ([the-independent.com](https://www.the-independent.com/news/world/americas/donald-trump-haiti-afghanistan-miami-african-b2766592.html?utm_source=openai))

Les annonces officielles de Mali et Burkina Faso ont été datées de la fin décembre 2025 et relayées par leurs services de communication diplomatique, sans précision complémentaire sur le calendrier d’application ni sur les procédures de dérogation pour les cas humanitaires, diplomatiques ou professionnels. ([apnews.com](https://apnews.com/article/6a9470afc697f95bb9b5c5d6b127b3a4?utm_source=openai))