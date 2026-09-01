Torino : Rafik Belghali quitte l’Hellas Vérone et rejoint les Granata

Le Torino officialise l'arrivée définitive du latéral algérien Rafik Belghali en provenance de l'Hellas Vérone, et s'apprête à accueillir Nathan Patterson depuis Everton.

Le Torino a officialisé, mardi 1er septembre 2026, jour de clôture du mercato estival européen, l’arrivée définitive de Rafik Belghali en provenance de l’Hellas Vérone. Le latéral droit de 24 ans, international algérien né à Louvain (Belgique), s’engage avec le club piémontais pour renforcer le couloir droit de l’équipe d’Ignazio Abate, après le départ de Marcus Pedersen vers l’Olympiacos.

Formé notamment à Saint-Trond, au PSV Eindhoven puis à Malines, Belghali avait rejoint l’Hellas Vérone à l’été 2025. Il y a disputé 26 rencontres de Serie A la saison passée, inscrivant deux buts. Le montant du transfert n’a pas été communiqué par les deux clubs.

Double national belgo-algérien, le joueur a choisi de représenter l’Algérie en sélection. Il a disputé les quatre matches des Fennecs lors de la Coupe du monde 2026, où il a notamment marqué face à l’Autriche.

Ce départ vers Turin fait suite à celui de Marcus Pedersen, transféré à l’Olympiacos à l’approche de la clôture du mercato, ce qui avait conduit le club turinois à rechercher un renfort sur ce poste.

Patterson doit également rejoindre le Torino

Le Torino s’apprête à enregistrer une seconde arrivée sur le côté droit avec Nathan Patterson, en provenance d’Everton. Âgé de 24 ans, l’international écossais est arrivé en Italie afin de passer sa visite médicale avant de parapher un contrat courant jusqu’en juin 2029.

Selon la presse britannique, l’accord entre les deux clubs prévoit un montant initial d’un million d’euros, auquel s’ajoute une clause de 30 % sur une éventuelle revente future. Arrivé à Everton en janvier 2022 en provenance des Rangers, Patterson n’était jamais parvenu à s’imposer durablement comme titulaire, freiné par plusieurs blessures.