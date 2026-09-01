Au Rwanda, le barrage Nyabarongo II atteint 75 % d’avancement avant sa mise en service prévue en 2027

Le futur plus grand barrage hydroélectrique du pays doit produire 43,5 MW dès décembre 2027, dans le cadre de la stratégie rwandaise d’accès universel à l’électricité d’ici 2030.

Le barrage hydroélectrique Nyabarongo II, dans le centre et l’ouest du Rwanda, avait atteint 75 % d’avancement fin août 2026 et doit entrer en service en décembre 2027, selon l’Energy Development Corporation Limited (EDCL), la filiale du Rwanda Energy Group qui pilote le chantier. D’une capacité de 43,5 mégawatts (MW), l’ouvrage deviendra la plus grande centrale hydroélectrique du pays, devançant l’actuelle centrale Nyabarongo I (28 MW).

Le projet s’inscrit dans la stratégie rwandaise d’accès universel à l’électricité d’ici 2030, qui pousse le pays à accélérer la construction de nouvelles capacités de production face à un déficit structurel persistant.

Contrairement à Nyabarongo I, un aménagement au fil de l’eau, Nyabarongo II repose sur un grand barrage et un réservoir permettant de stocker et de réguler l’eau pour la production d’électricité et d’autres usages. Ce réservoir, qui s’étend sur environ 67 kilomètres carrés à travers les districts de Gakenke, Kamonyi, Muhanga, Nyabihu et Ngororero, doit également permettre d’irriguer 20 000 hectares de terres agricoles.

Le Premier ministre Justin Nsengiyumva a par ailleurs indiqué que le plan d’eau pourrait accueillir jusqu’à 200 MW de capacité supplémentaire en solaire flottant, un potentiel qui reste toutefois à confirmer au fil de l’avancement du projet.

Un chantier confié à l’entreprise chinoise Sinohydro

La construction est réalisée par l’entreprise chinoise Sinohydro, avec l’appui financier de la Chine, sous la supervision de consultants en ingénierie internationaux. Le projet, dont le coût est estimé à environ 230 millions de dollars, est considéré comme un chantier prioritaire par les autorités rwandaises.

« Nyabarongo II est un projet phare, non seulement parce qu’il s’agit d’énergie renouvelable, mais aussi parce que ce sera la plus grande centrale hydroélectrique du Rwanda », a déclaré Theoneste Higaniro, directeur de la production et du transport à l’EDCL, cité par le quotidien rwandais The New Times.

Au-delà de la production d’électricité, les autorités mettent en avant les usages multiples du réservoir : approvisionnement en eau, régulation des crues, irrigation et tourisme.

Situé à proximité de Kigali, le site du barrage est aussi présenté par les autorités rwandaises comme un futur pôle touristique, une fois les travaux achevés en 2027.