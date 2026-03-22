Top 10 des aéroports d’Afrique en 2026 selon le dernier classement

L’Association africaine du voyage et du tourisme indique que le secteur progresse à un rythme inédit : d’après les données d’OAG, 182,4 millions de sièges étaient programmés entre janvier et octobre 2026, dont 129,5 millions sur des lignes internationales, soit une hausse de 18,6 % par rapport à l’année précédente.

Des grands hubs très fréquentés comme Johannesburg et Casablanca aux plateformes plus modestes mais en expansion — Kigali, l’île Maurice et Antananarivo —, des investissements sont engagés pour améliorer la fluidité des opérations, moderniser les terminaux et multiplier les connexions aériennes.

Les passagers constatent des enregistrements plus rapides, des salons plus agréables et une gamme de services renforcée qui rendent les déplacements aériens en Afrique plus confortables ; 2026 est présenté comme une année charnière pour l’aviation du continent.

Les 10 meilleurs aéroports d’Afrique en 2026 selon Skytrax

1. Aéroport international du Cap (Afrique du Sud) — Désigné meilleur aéroport d’Afrique en 2026, il est reconnu pour la qualité de ses prestations, la fluidité des flux de passagers, des infrastructures modernes et des vues sur la Montagne de la Table offrant une expérience de haut niveau depuis l’arrivée jusqu’au départ.

2. Aéroport international OR Tambo, Johannesburg (Afrique du Sud) — Première plateforme aéroportuaire du continent en termes de fréquentation et de connectivité, il accueille chaque année des millions de voyageurs et se distingue par son envergure et son efficacité. Il fait partie des rares aéroports offrant des vols passagers réguliers vers les six continents habités, constituant une entrée majeure vers l’Afrique subsaharienne.

3. Aéroport de Marrakech Menara (Maroc) — Classé parmi les dix aéroports africains les plus fréquentés, il a traité plus de 9,3 millions de passagers en 2025. Hub pour Royal Air Maroc et Transavia France, il relie l’agglomération à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Amérique du Nord, avec des installations modernes et les commodités nécessaires pour un transit efficace, tout en reflétant l’identité culturelle de Marrakech.

4. Aéroport international King Shaka, Durban (Afrique du Sud) — Apprécié pour sa simplicité et son efficacité, il propose un aménagement pensé pour réduire les distances à parcourir et minimiser la congestion, offrant ainsi une expérience de voyage fluide. Il constitue un maillon du « Triangle d’or » reliant Le Cap et OR Tambo.

5. Aéroport international Mohammed V, Casablanca (Maroc) — Premier hub aérien du Maroc, il joue un rôle de liaison important entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient. Le site (CMN) est le plus fréquenté du pays, traitant entre 7,6 et 10 millions de passagers annuels, et sert de base principale à Royal Air Maroc avec de nombreuses liaisons internationales.

6. Aéroport international du Caire (Égypte) — Le CAI est l’aéroport le plus fréquenté d’Égypte et une plateforme majeure pour les liaisons vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Situé à 22 km au nord-est du centre du Caire, il dessert plus de 22 millions de passagers par an via ses quatre terminaux et propose un large réseau de vols nationaux et internationaux, des installations modernes, des salons et des dispositifs de sécurité performants.

7. Aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (Maurice) — Principal aéroport de l’île Maurice et plateforme de correspondance d’Air Mauritius, il reflète l’hospitalité locale. Son terminal, moderne et écologique, inspiré du palmier voyageur, accueille annuellement plus de 4 millions de passagers avec confort et efficacité.

8. Aéroport international de Kigali (Rwanda) — Porte d’entrée principale du Rwanda, le KGL est classé aéroport régional 3 étoiles et est réputé pour son confort, sa propreté, ses boutiques, la sécurité et la qualité du personnel. Il dispose de trois terminaux, accueille plusieurs compagnies internationales et sert de hub à RwandAir.

9. Aéroport international d’Addis-Abeba Bole (Éthiopie) — Parmi les plus fréquentés du continent, il enregistre chaque année plus de 22 millions de passagers internationaux et environ 2 millions de passagers nationaux répartis sur deux terminaux. Il relie l’Afrique à l’Asie, à l’Europe et aux Amériques, et dispose d’installations modernes et de services de qualité.

10. Aéroport international d’Ivato, Antananarivo (Madagascar) — Principal point d’entrée de Madagascar, l’aéroport d’Ivato a fait l’objet de modernisations récentes visant à améliorer le confort des passagers et l’efficacité opérationnelle. Il dessert des vols intérieurs et internationaux, soutient le tourisme et assure des connexions avec l’Afrique, l’Europe et l’Asie.