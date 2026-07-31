Damien Thévenot adresse un message émouvant pour ses adieux à Télématin

Trois semaines après avoir présenté son ultime numéro à la tête de Télématin, Damien Thévenot a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour exprimer ses sentiments et revenir sur son parcours à la célèbre émission matinale de France Télévisions. Dans un message empreint d’émotion, le journaliste a partagé ses souvenirs et son attachement profond à ce programme qu’il considère comme « l’émission de sa vie ». Il en a profité pour annoncer son retour prochain à l’antenne à la rentrée avec un nouveau projet, suscitant l’intérêt et la curiosité de ses nombreux fidèles.

Depuis plus d’une décennie, Damien Thévenot officiait sur Télématin, un rendez-vous incontournable pour des millions de Français chaque matin. C’est une page importante qui se tourne pour ce journaliste dont la voix et la présence ont accompagné les débuts de journée d’un large public. Ce départ volontaire se fait dans un contexte où la matinale connaît des évolutions et où de nouvelles figures viennent renouveler les formats. Damien Thévenot a tenu à remercier ses téléspectateurs et ses collègues pour ces années d’aventure humaine et professionnelle intenses.

« L’émission de ma vie »

Dans son message publié sur ses comptes sociaux, Damien Thévenot a souligné l’importance que représentait pour lui Télématin. « Ça y est… Cela fait trois semaines que j’ai quitté Télématin, l’émission de ma vie… J’y ai grandi. J’y ai tellement appris. Devant vous. Avec vous. Gagné en aisance et en assurance aussi. Forcément. Et en plaisir également. » Il rappelle que sa principale ambition était d’accompagner le public avec bienveillance dès le réveil, en informant de l’essentiel et en rendant la matinée plus agréable.

« Vous avoir informés de l’essentiel et surtout… surtout d’avoir tout fait pour essayer de rendre vos réveils moins douloureux et vous donner l’énergie d’affronter une journée de boulot », écrit-il. Ce sentiment d’accomplissement personnel et de partage avec les téléspectateurs est au cœur de son engagement durant toutes ces années.

Damien Thévenot évoque également l’émotion liée à son dernier passage à l’antenne du 9 juillet dernier. Il confesse ne pas avoir encore revu cette émission, tant le souvenir est chargé d’affect : « Je n’étais évidemment au courant d’aucune des surprises qui m’ont été réservées. Merci les copains pour votre amitié. J’ai enfin pu regarder paisiblement cette ultime émission… car je ne me souvenais que de bribes entremêlées de sanglots ».

Une équipe qui « traversait l’écran »

Au-delà de son rôle de présentateur, Damien Thévenot met en lumière l’atmosphère particulière qui régnait au sein de la rédaction de Télématin. Il décrit une ambiance marquée par la complicité, les taquineries et l’humour entre ses collègues. « Je me disais qu’une bande d’amis dans le poste qui se taquine, qui pratique l’humour et l’autodérision… ça devait bien traverser l’écran pour venir atterrir chez vous… À la lecture de vos milliers de messages reçus, ça a bien traversé l’écran… Bingo », témoigne-t-il.

Cette dynamique collective, génératrice de bonne humeur, participait selon lui à la fidélité du public et à la sensation de proximité ressentie par les téléspectateurs du programme. Damien Thévenot a par ailleurs adressé un message de soutien à ses anciens collègues, souhaitant « plein de bonheur(s) à toute la famille Télématin de la rentrée », essentielle selon lui dans le paysage audiovisuel français.

Enfin, Damien Thévenot annonce son retour prochain à l’antenne dès l’automne 2026 avec un nouveau projet encore tenu secret, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière tout en laissant ouverte la suite de son parcours médiatique.