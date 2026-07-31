Anorexique dès 10 ans, Laeticia Hallyday explique que son mariage avec Johnny Hallyday l’a sauvée

Laeticia Hallyday est de nouveau célibataire. Après la rupture révélée par Closer avec le milliardaire Serge Varsano, la veuve de Johnny Hallyday a regagné Saint-Barthélemy, l’île où repose le chanteur, selon plusieurs sources. La séparation intervenue après neuf mois de relation relance l’attention médiatique sur sa vie personnelle et son retour fréquent à ce lieu jugé refuge.

La fin de cette histoire a été présentée par Closer comme le fruit d’une « discussion franche » début juillet aboutissant à une rupture dans un climat apaisé. D’après Madame Figaro, le rythme de vie exposé de Laeticia et la médiatisation constante de ses déplacements — liaisons avec des destinations comme le lac de Côme, Phuket, Courchevel, Saint-Tropez ou Miami — ont pesé dans la relation. Quelques jours après l’annonce, elle s’est envolée pour Saint-Barth en compagnie de sa fille Joy.

La trajectoire sentimentale de Laeticia est souvent replacée dans le contexte d’un passé personnel marqué. Son parcours, depuis une enfance trouble jusqu’à son rôle auprès du rockeur, est régulièrement invoqué pour comprendre les ruptures successives qu’elle traverse depuis le décès de Johnny Hallyday en décembre 2017.

Enfance, anorexie et rencontre déterminante avec Johnny Hallyday

Selon sa biographie et des interviews accordées au fil des années, Laeticia Boudou a connu une enfance difficile. Le divorce de ses parents, intervenu alors qu’elle avait 10 ans, coïncide, toujours d’après ses propres récits, avec l’apparition de troubles alimentaires graves. Elle a ensuite été élevée par son arrière-grand-mère pendant que son père s’installait aux États-Unis.

Dans un entretien au Point en 2018, Laeticia a décrit cette période comme une « période noire » : « Je n’avais pas 20 ans, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne voulais plus vraiment vivre », a-t-elle déclaré, expliquant que son anorexie était devenue un signal adressé à ses parents. La maladie a laissé des séquelles corporelles et émotionnelles : elle a évoqué plusieurs fausses couches et a estimé que l’anorexie avait probablement contribué à des problèmes de fertilité. « J’ai fait du mal à mon corps. L’anorexie m’avait abîmée », a-t-elle confié publiquement.

La rencontre avec Johnny Hallyday à Miami le 25 mars 1995, alors qu’elle venait d’avoir 20 ans et lui 52, a constitué un tournant. Le couple s’est marié le 25 mars 1996 et a vécu près de 23 ans d’union. Laeticia a souvent raconté que leur relation avait été une forme de reconstruction mutuelle : « On s’est rencontrés et on s’est sauvés », a-t-elle affirmé, ajoutant que, en comprenant les démons de Johnny, elle avait contribué à apaiser les siens. Le couple a adopté successivement Jade et Joy.

Depuis la disparition du chanteur, Laeticia a enchaîné plusieurs relations médiatisées — avec Pascal Balland, puis Jalil Lespert, avant sa liaison avec Serge Varsano fin 2025 — aucune n’ayant pour l’heure abouti à une union durable. Après la rupture avec Varsano, elle s’est rendue à Saint-Barthélemy et séjourné près de la propriété où repose Johnny Hallyday; cette île est régulièrement citée comme son principal refuge, notamment depuis l’incendie de sa maison de Los Angeles.