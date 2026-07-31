Ayem Nour : piscine de 35 mètres, bowling et héliport dans le château en Dordogne où elle a vécu

Ayem Nour, ancienne candidate emblématique de l’émission Secret Story, est à nouveau au centre d’une vive polémique médiatique. Depuis plusieurs jours, elle subit une intense campagne de harcèlement en ligne, provoquée par des menaces de diffusion d’une vidéo intime.

Face à cette situation particulièrement délicate, Ayem Nour a choisi d’agir avec détermination en publiant elle-même les images en question, brisant ainsi le chantage exercé par certains internautes. Parallèlement, elle a annoncé le dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes pour faire valoir ses droits et mettre un terme à cette tentative d’atteinte à sa vie privée.

Cette affaire met en lumière les dérives liées aux réseaux sociaux et le harcèlement numérique auquel sont confrontées de nombreuses personnalités publiques. Ayem Nour, qui avait déjà vécu des épisodes similaires, notamment en 2016 lorsqu’elle était suivie et photographiée sans consentement, tente une nouvelle fois de faire face à ces agressions.

Un passé marqué par le harcèlement et une vie sous le signe du luxe

Ce n’est pas la première fois que la vie personnelle d’Ayem Nour fait la une des médias pour des raisons dramatiques. En 2016, elle révélait avoir été victime de harcèlement par un individu l’espionnant et violant sa vie privée, ce qui l’avait poussée à saisir la justice. Cette nouvelle affaire ravive donc les souvenirs douloureux de l’animatrice, qui se bat pour préserver son intimité.

Avant ces épisodes difficiles, Ayem Nour avait été davantage reconnue pour son parcours professionnel et sa vie privée réputée faste. Lors de sa relation avec Vincent Miclet, richissime homme d’affaires et père de son fils Ayvin, elle évoluait entre Paris, le Maroc et une somptueuse propriété en Dordogne, le château de Fleurac, un lieu qui symbolisait le faste et l’opulence.

Acquis en 2009 par Vincent Miclet, dont la fortune atteignait alors plusieurs centaines de millions d’euros, ce château situé près de Saint-Léon-sur-Vézère dans le Périgord noir, s’étend sur un domaine de 18 hectares. La propriété, bâtie au début du XXe siècle, a fait l’objet d’une importante rénovation modernisant ses infrastructures tout en préservant son charme historique.

Lorsque Ayem Nour partageait la vie de l’homme d’affaires, ce château était leur résidence principale, un lieu de vie exceptionnel se distinguant par ses équipements hors normes. Parmi ceux-ci, une piscine intérieure de 35 mètres aménagée dans d’anciens chais avec un toit amovible, un bowling privé, une discothèque, un casino, ainsi qu’une piste d’atterrissage pour hélicoptère figuraient parmi les nombreuses installations exclusives.

Outre le luxe de la demeure, la maison était dotée de services digne d’un palace, avec une équipe de majordomes, cuisiniers, ainsi que des équipements ultra-modernes, notamment une cuisine ayant coûté plusieurs centaines de milliers d’euros. Le château était protégé par une enceinte sécurisée et un portail monumental, garantissant une intimité totale aux résidents.

Après la séparation des deux partenaires en 2017, suivie d’une tentative de réconciliation infructueuse, la propriété fut mise en vente au prix colossal de 26 millions d’euros. L’agence immobilière mandatée pour la vente du bien qualifiait alors ce château de « bien d’exception » et veillait à ce que seuls des acquéreurs sérieux puissent accéder aux visites, afin d’éviter toute intrusion indésirable.

Ce château a longtemps alimenté les rumeurs et les récits dans les villages environnants, où l’on rapportait avoir vu des véhicules de luxe et des célébrités se succéder lors de soirées privées. Ce lieu insolite associait un univers de fastes à une campagne paisible du Périgord, composée de fermes, vallées et petits villages.

Malgré le secret entourant la propriété, les habitants reconnaissent que sa restauration a permis de faire travailler de nombreux artisans locaux, redonnant ainsi vie à ce monument qui menaçait de s’effondrer. Vingt ans après son acquisition, le château de Fleurac continue de fasciner par son histoire, sa valeur et ses équipements exceptionnels.

Aujourd’hui, Ayem Nour revient sur le devant de la scène médiatique dans un contexte bien différent, lié à une bataille pour sa vie privée et sa dignité, contrastant fortement avec l’image d’une vie passée entre luxe et tranquillité à l’abri des regards.