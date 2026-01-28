Tiphaine Auzière dit partager la méthode de Cyril Hanouna pour un corps tonique

Tiphaine Auzière, chroniqueuse sur W9 et très présente sur les réseaux sociaux, a partagé le 25 janvier une photo la montrant en plein cours de Pilates au Slow Vibes Studio, situé dans le 7e arrondissement de Paris. Sur ce cliché publié sur Instagram, elle accompagne la publication d’un message valorisant la salle où elle pratique et dévoile une partie de sa routine sportive.

De retour cette saison dans l’équipe animée par Cyril Hanouna sur W9, Tiphaine Auzière intervient principalement en qualité d’avocate. Le 5 janvier, elle était intervenue sur le plateau pour évoquer le procès lié au cyberharcèlement visant sa mère, Brigitte Macron, et a reçu le soutien de l’animateur durant cette séquence. Sa présence régulière dans l’émission la rapproche également d’autres chroniqueurs tels que Valérie Bénaïm, Gilles Verdez, Matthieu Delormeau ou Géraldine Maillet.

La photo partagée met en lumière l’aspect sportif de son mode de vie : vêtue d’un legging noir et d’une brassière, Tiphaine Auzière y apparaît en posture pendant un cours, l’image laissant entrevoir son gainage abdominal. La légende et le choix du lieu montrent qu’elle fait la promotion de l’établissement où elle s’entraîne.

Tiphaine Auzière et sa routine Pilates au Slow Vibes Studio

Le lieu mentionné par la chroniqueuse, le Slow Vibes Studio, se présente comme un espace consacré au bien-être et aux pratiques corporelles. Sa fondatrice, Isabella Azeredo, est décrite sur le site de la structure comme thérapeute, s’engageant à « rendre votre vie plus légère, plus belle et plus heureuse » selon la présentation en ligne. Le studio est implanté dans le 7e arrondissement, un secteur central et réputé de la capitale.

Le choix du Pilates pour l’entretien physique est cohérent avec la description de la séance photographiée : le Pilates est une méthode centrée sur le renforcement musculaire profond, le maintien postural et la conscience du mouvement, fréquemment utilisée pour tonifier la silhouette et améliorer la posture. Dans ses publications, Tiphaine Auzière met en avant cette pratique comme élément de son hygiène de vie.

Sur les plateaux et en dehors, la proximité d’intérêts entre Tiphaine Auzière et Cyril Hanouna a été notée par les observateurs : tous deux affichent un goût pour les activités physiques, Hanouna publiant régulièrement des images de ses parties de paddle, et Auzière partageant des contenus liés à ses entraînements. La diffusion de ce type de publication renforce la visibilité du studio mentionné et illustre l’utilisation des réseaux sociaux par les personnalités médiatiques pour valoriser des lieux et des pratiques sportives.

La capture publiée en légende de l’article provient d’Instagram et correspond à la photo partagée par la chroniqueuse le 25 janvier.