Tinubu en Angletterre: Kate Middleton et William présents au banquet d’État, absence remarquée de Sophie, duchesse d’Édimbourg

Le 18 mars, lors d’un banquet d’État organisé en l’honneur du président nigérian et de son épouse, Kate Middleton et le prince William ont attiré l’attention. Le prince Edward était présent, tandis que son épouse, Sophie, duchesse d’Édimbourg, n’a pas assisté à la réception.

Bola Tinubu et Oluremi Tinubu sont arrivés au Royaume‑Uni pour une visite officielle, la première d’un chef d’État nigérian depuis 37 ans. Après leur accueil au Fairmont Windsor Park, situé à proximité du parc de Windsor, ils ont rejoint le roi Charles III et la reine Camilla pour la traditionnelle revue des troupes et la parade militaire, puis ont participé au dîner d’État donné dans la salle St George du château de Windsor.

Selon Hello!, les motifs de l’absence de la duchesse d’Édimbourg n’ont pas été précisés. Le média rappelle qu’elle a beaucoup voyagé récemment : la semaine précédente elle était à New York pour la session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, et elle et son époux avaient participé peu avant à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques en Italie. Le roi Charles III a rendu un geste discret en sa faveur en programmant, pendant le banquet, une prestation de l’orchestre à cordes lié à la duchesse d’Édimbourg.

Modification de dernière minute dans le déroulé officiel de la visite d’État

La presse britannique a relevé un changement opéré à la dernière minute : aucun déjeuner officiel n’a finalement eu lieu après l’accueil, rapporte Hello Magazine. Cette adaptation du programme a été attribuée à la pratique du jeûne du ramadan par le chef d’État nigérian. À la place d’un déjeuner officiel, Charles III a reçu son homologue en audience privée dans l’après‑midi, puis Bola Ahmed Tinubu et la Première dame ont rejoint la famille royale pour le banquet d’État à St George’s Hall après la rupture du jeûne, au coucher du soleil.