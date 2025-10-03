Thierry Henry met en garde Hansi Flick sur la défense du Barça

Thierry Henry a critiqué les choix tactiques de Hansi Flick après la défaite du Barça contre le PSG. Selon lui, la défense en ligne haute fragilise les Catalans dans les grands matchs européens.

Après la défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (2-1) en Ligue des champions, Thierry Henry a livré une analyse tranchante sur les choix tactiques de Hansi Flick. L’ancien attaquant du Barça estime que la défense en ligne haute adoptée par le technicien allemand expose dangereusement son équipe dans les grands rendez-vous européens.

« On ne peut pas jouer la Ligue des champions avec une ligne aussi avancée. Face aux meilleures équipes, chaque appel dans la profondeur devient une occasion », a déclaré l’actuel sélectionneur des Espoirs français sur CBS Sports. Selon lui, le refus de Flick d’adapter son plan de jeu pourrait coûter cher aux Catalans dans la quête du titre continental.