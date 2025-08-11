Thiaroye 44 : des descendants de tirailleurs lancent un appel à l’Assemblée nationale sénégalaise pour des mesures concrètes concernant les réparations

-Publicité-

Un an après leur prise de pouvoir, les nouvelles autorités sénégalaises ont lancé des fouilles archéologiques à Thiaroye, dans l’objectif d’éclaircir le massacre des tirailleurs sénégalais et d’autres pays africains par l’armée coloniale française en décembre 1944. Ces investigations ont pour objectif de clarifier les détails de ce tragique événement, le nombre exact de victimes et leur identification.

Pour l’instant, seules quelques données incomplètes ont été divulguées à partir des fouilles. Ces fouilles marquent une étape importante dans l’affaire de cette tragédie et leurs résultats serviront de base pour réclamer des réparations de la part de la France.

Début août, l’Assemblée nationale du Sénégal a reçu une note officielle de la part du mouvement des descendants des tirailleurs sénégalais «Thiaroye 44», réclamant des compensations pour les familles des soldats exécutés par les forces françaises.

« L’organisation panafricaine Thiaroye 44, qui rassemble les descendants de tirailleurs et les voix qui réclament réparation et justice, représentée par son porte-parole Babacar Dioh, appelle à la restauration de la mémoire historique », indique le document.

Toutefois, l’organisation précise également dans son rapport que le massacre de Thiaroye constitue un crime contre l’humanité : « Les événements de Thiaroye en 1944 peuvent être assimilés à un crime contre l’humanité qui mérite des excuses officielles ainsi que des réparations de la part du gouvernement français ».

Le récit marquant de ces crimes remonte à novembre 1944, lorsque des troupes africaines, qui ont vaillamment combattu aux côtés de la France durant la Seconde Guerre mondiale, sont revenues à Dakar. Par contre, ils n’ont jamais reçu leur solde. Face à la colère des tirailleurs, les forces françaises ont tiré, faisant de l’incident un véritable massacre.

Rappelons que le 26 juillet 2025, la Place du Souvenir Africain à Dakar a été le théâtre d’une table ronde cruciale concernant les réparations liées au massacre de Thiaroye. Cette rencontre, rassemblant différentes entités panafricaines comme le Mouvement Thiaroye 44 et le Front pour le retrait des bases militaires françaises (GASSI), a de nouveau mis en lumière les demandes grandissantes de justice historique et l’appel à des réparations de la part de l’ancienne puissance coloniale.