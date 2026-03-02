Tentative de vol à Cotonou: un suspect arrêté, un receleur interpellé et plusieurs objets saisis

A Gbèdjromèdé dans le sixième arrondissement de Cotonou, les éléments de la Police républicaine ont mené une opération qui a abouti à l’interpellation d’un présumé voleur ainsi qu’à l’arrestation d’un receleur et à la saisie de plusieurs objets.

L’intervention des forces de l’ordre fait suite à des renseignements faisant état de tentatives de vols dans cette localité. Alertés, les agents ont rapidement mis en place des dispositifs de surveillance qui ont permis d’appréhender l’auteur présumé lors de sa tentative d’agression.

Immédiatement conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête, le suspect a par la suite orienté les investigations vers un individu suspecté de recel.

Cette piste a conduit à l’interpellation du receleur présumé, chez qui les policiers ont saisi divers objets dont l’origine nécessitera une vérification dans le cadre de la procédure judiciaire.

Ces effets ont été placés sous scellés en attendant les suites de l’enquête.

Les détails précis des biens saisis n’ont pas été rendus publics.

Les deux hommes interpellés restent à la disposition des autorités policières, qui poursuivent les investigations pour établir l’étendue exacte de leur implication et situer les responsabilités.