Tensions commerciales: le Brésil et l’Inde envisagent une riposte coordonnée face aux tarifs douaniers de Washington

La tension commerciale entre Washington et plusieurs économies émergentes prend un nouveau tournant. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi ont échangé, le 7 août, sur la possibilité d’une action commune pour répondre aux hausses de droits de douane imposées par le président américain Donald Trump sur certaines de leurs exportations vers les États-Unis.

Selon RT, Lula a souligné que le Brésil et l’Inde figurent parmi les pays les plus affectés par cette mesure. Les deux dirigeants affirment vouloir défendre le multilatéralisme, renforcer leur coopération bilatérale et étudier des options de résistance collective au sein des BRICS.

La veille, dans un entretien accordé à Reuters, le président brésilien avait déjà exprimé son intention de consulter ses homologues chinois et sud-africain afin d’élaborer une stratégie commune. Il accuse Donald Trump de chercher à affaiblir les mécanismes internationaux de régulation commerciale et estime qu’une réponse concertée s’impose.

Cette mobilisation pourrait marquer une évolution du rôle des BRICS. Créé comme un cadre de concertation économique, le groupe pourrait adopter une posture plus offensive sur la scène commerciale internationale. Face à la multiplication des mesures protectionnistes américaines, l’unité des membres pourrait devenir un levier stratégique, tant pour protéger leurs exportations que pour accroître leur influence dans les négociations mondiales.

Reste à savoir si cette volonté politique se traduira par des mesures concrètes ou si elle demeurera au stade des déclarations. Les marchés et la Maison-Blanche suivront avec attention les prochains développements.