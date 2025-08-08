PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Economie image/svg+xml Tensions commerciales: le Brésil et l’Inde envisagent une riposte coordonnée face aux tarifs douaniers de Washington

Tensions commerciales: le Brésil et l’Inde envisagent une riposte coordonnée face aux tarifs douaniers de Washington

Economie
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
BRICS
BRICS
- Publicité-

La tension commerciale entre Washington et plusieurs économies émergentes prend un nouveau tournant. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi ont échangé, le 7 août, sur la possibilité d’une action commune pour répondre aux hausses de droits de douane imposées par le président américain Donald Trump sur certaines de leurs exportations vers les États-Unis.

Selon RT, Lula a souligné que le Brésil et l’Inde figurent parmi les pays les plus affectés par cette mesure. Les deux dirigeants affirment vouloir défendre le multilatéralisme, renforcer leur coopération bilatérale et étudier des options de résistance collective au sein des BRICS.

La veille, dans un entretien accordé à Reuters, le président brésilien avait déjà exprimé son intention de consulter ses homologues chinois et sud-africain afin d’élaborer une stratégie commune. Il accuse Donald Trump de chercher à affaiblir les mécanismes internationaux de régulation commerciale et estime qu’une réponse concertée s’impose.

Cette mobilisation pourrait marquer une évolution du rôle des BRICS. Créé comme un cadre de concertation économique, le groupe pourrait adopter une posture plus offensive sur la scène commerciale internationale. Face à la multiplication des mesures protectionnistes américaines, l’unité des membres pourrait devenir un levier stratégique, tant pour protéger leurs exportations que pour accroître leur influence dans les négociations mondiales.

Reste à savoir si cette volonté politique se traduira par des mesures concrètes ou si elle demeurera au stade des déclarations. Les marchés et la Maison-Blanche suivront avec attention les prochains développements.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: 2 bouviers tués dans le département des Collines

Bénin

Bénin: 2 repris de justice arrêtés à Godomey pour vol de motocyclettes

Bénin

Drame à Zogbodomey : un homme meurt sous les coups de trois agents de sécurité privée

Bénin

Bénin: résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du MEF (liste)

Bénin

Bénin: arrestation du tiktokeur Flapacha Premier

Bénin

« La Cour ne peut pas changer un article du code électoral », Nourénou Atchadé répond à Patrice Talon

Bénin

Bénin: cinq individus interpellés à Kérou pour vol à main armée

Bénin

Celtiis Bénin sort le grand jeu avec la FBF: 280 millions de FCFA pour booster le football local

Bénin

Bénin: un policier devant la CRIET pour soupçons d’abus de fonction dans une affaire d’agression sexuelle

Bénin

Processus électoral: l’opposition dénonce des retards et appelle à plus de rigueur

VOIR TOUS LES FLASHS