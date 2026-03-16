Tensions au Moyen-Orient: des facilités de retour mises en place pour les Béninois du Golfe

Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, l’Ambassade du Bénin près le Koweït a annoncé, jeudi 12 mars 2026, des mesures exceptionnelles destinées à faciliter le retour des ressortissants béninois actuellement bloqués dans plusieurs pays du Golfe.

Cette initiative intervient dans un contexte régional marqué par une forte montée des tensions, liée au conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran. Depuis le début des hostilités, la région du Golfe est exposée à des menaces de frappes visant des installations militaires américaines, une situation qui affecte directement la sécurité des communautés étrangères, dont des ressortissants béninois.

Dans un communiqué officiel consulté par Banouto, la représentation diplomatique précise que les dispositions concernent principalement les Béninois résidant ou momentanément bloqués au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn.

Afin de sécuriser leur rapatriement, des vols spéciaux seront organisés à partir d’aéroports situés en Arabie saoudite, à destination de Cotonou.

L’Ambassade invite les ressortissants concernés à se faire enregistrer dans les plus brefs délais et à transmettre les informations relatives à leurs passeports. Cette formalité est indispensable pour l’obtention de visas d’entrée d’urgence en Arabie saoudite, condition préalable à l’accès aux vols de retour.

La représentation diplomatique assure rester mobilisée pour accompagner les Béninois concernés et les appelle à prendre contact avec ses services pour toute information complémentaire ou démarche nécessaire.