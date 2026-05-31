Ce geste subtile de Kylian Mbappé après le deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a réagi dimanche soir au deuxième titre consécutif du Paris Saint-Germain en Ligue des champions en publiant trois émojis cœur rouge sous la photo qu’Achraf Hakimi, ancien coéquipier et défenseur marocain du PSG, qu »il avait postée sur son compte Instagram avec le trophée. Mbappé n’a pas publié de message sur ses propres comptes après la finale.

Kylian Mbappé n’a pas commenté publiquement le nouveau sacre européen du Paris Saint-Germain sur ses propres réseaux sociaux. Mais l’attaquant du Real Madrid a laissé un signe remarqué sous la publication d’Achraf Hakimi, son ancien coéquipier à Paris, en déposant trois émojis cœur rouge après la victoire du PSG en Ligue des champions.

L’attaquant français avait quitté le PSG en juin 2024 pour rejoindre le Real Madrid, réalisant son objectif de carrière de jouer pour le club espagnol. Il n’a jamais remporté la Ligue des champions, ni à Paris — la finale 2020 contre le Bayern Munich (0-1) reste sa seule à ce stade , ni à Madrid. Il a terminé meilleur buteur de la présente édition de la compétition malgré l’élimination du Real en huitièmes de finale.

Mbappé prépare par ailleurs la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Les Bleus affrontent le Sénégal le 16 juin en ouverture du groupe I, avant l’Irak le 22 et la Norvège d’Erling Haaland le 26.