TF1 félicite Bruce Toussaint pour le succès de Bonjour mais reste prudent avec Christophe Beaugrand

TF1 tire un bilan positif de sa matinale Bonjour !, lancée début 2024 avec Bruce Toussaint à la présentation, tandis que sa déclinaison animée par Christophe Beaugrand reste encore en phase d’expérimentation. Invité du magazine Puremédias l’hebdo sur T18 ce dimanche 31 mai, Thierry Thuillier, directeur de l’information du groupe TF1, a livré un état des lieux détaillé de ces deux programmes matinaux, mettant en lumière des résultats contrastés.

Après des débuts sous forte pression face à Télématin sur France 2, référence historique dans ce créneau, Bonjour ! s’est imposée progressivement dans le paysage audiovisuel français. Aujourd’hui, la matinale de TF1 dépasse régulièrement les 14% de part d’audience, rivalisant avec le programme concurrent malgré la longévité et le leadership historique de ce dernier. Cette dynamique traduit une montée en puissance constante et un public fidèle qui s’est construit au fil des trois premières saisons.

En revanche, la version participative Bonjour ! Avec vous, lancée en janvier 2026 avec Christophe Beaugrand, peine à s’imposer. Les audiences restent pour l’instant modestes, avec environ 216 000 téléspectateurs et 9% de part d’audience dans la tranche 4 ans et plus, chiffres observés la semaine dernière. Ces résultats sont jugés insuffisants pour une validation immédiate par la direction, qui reste prudente sur la pérennité de ce format.

Thierry Thuillier salue la réussite de Bruce Toussaint mais maintient la prudence pour Christophe Beaugrand

Thierry Thuillier a ouvert son intervention en soulignant le succès indéniable de Bonjour !, présenté par Bruce Toussaint. « Avec un tel succès, ça serait quand même assez suicidaire qu’on dise qu’on arrête », a-t-il déclaré. Il laisse ainsi entendre que TF1 poursuivra la diffusion de la matinale qui a su conquérir son public malgré un contexte très concurrentiel. Cette émission a réussi à s’imposer face à Télématin, qui demeure leader mais affiche une baisse régulière de ses audiences depuis plusieurs années.

Le directeur de l’information a également rappelé que la chaîne nourrissait un objectif clair : continuer à progresser pour potentiellement rattraper Télématin. « Chaque année, on essaie de progresser. La question, c’est est-ce qu’on va réussir à rattraper Télématin qui est leader depuis toujours. Ça, je n’ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c’est qu’on veut progresser et qu’on se donne les moyens de progresser chaque année », a-t-il expliqué. Ceci témoigne d’une stratégie de long terme visant à affermir la position de TF1 dans la matinale, secteur clé de l’information en télévision.

Concernant la déclinaison Bonjour ! Avec vous, la posture est plus réservée. Thierry Thuillier a admis que ce format « toute nouvelle » était encore en phase de test et se cherchait. Selon lui, « on peut aller plus loin » pour améliorer la formule. Les scores obtenus – 216 000 puis 235 000 téléspectateurs avec un taux autour de 9% de PDA – sont corrects mais insuffisants pour un maintien simple et définitif.

Le patron de l’information souhaite en effet redéfinir clairement la ligne éditoriale de cette émission afin d’en faire « le rendez-vous de la libre antenne ». Cela signifie transformer le programme en un espace d’interactions directes et d’échanges avec les téléspectateurs. Il estime que les tests récents, où cette orientation a été expérimentée, sont prometteurs, mais la formule doit encore mûrir avant qu’une décision ferme soit prise.

La nécessité de préciser davantage la promesse de cette déclinaison s’explique aussi par la concurrence qui se situe à proximité sur la même case horaire. TF1 ne se considère pas encore battu dans cet exercice, mais le chemin pour stabiliser l’audience reste à parcourir.

Pour rappel, Bruce Toussaint, ancien journaliste de BFMTV, est à l’origine du succès de la matinale principale et devrait donc poursuivre à la tête de Bonjour ! pour une quatrième saison. En revanche, la poursuite de Bonjour ! Avec vous, malgré son animateur Christophe Beaugrand, n’est pas encore actée, les résultats actuels et l’ajustement éditorial restant encore à confirmer par la direction de la chaîne.