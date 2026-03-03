Tchaourou: un corps sans tête retrouvé sur la route inter‑États

Un corps dépourvu de tête a été découvert le long de la route inter‑États, dans la commune de Tchaourou, a rapporté Le Matinal.

La macabre découverte a été faite le lundi 2 mars 2026, par des passants qui ont immédiatement alerté les autorités locales. Le cadavre, qui gisait sans sa tête à proximité de l’axe routier, a suscité une vive émotion parmi les riverains. Les circonstances exactes de cet acte restent pour l’heure inconnues.

Alertées, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour effectuer les constats d’usage et sécuriser la zone. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer l’identité de la victime et les circonstances qui ont conduit à ce meurtre.

Les investigations se poursuivent, dans l’espoir d’élucider ce drame et de retrouver les responsables de cet acte, qui a profondément choqué la communauté locale.