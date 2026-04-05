Tanzanie : Singida licencie Othmen Najjar et son staff

Le Singida Black Stars, formation évoluant en Tanzanie, a mis fin aux fonctions de son entraîneur principal, Othmen Najjar. La direction du club a acté ce départ après une série de performances jugées insuffisantes, mettant un terme à une collaboration qui n’a pas donné les résultats attendus sur le plan sportif.

La mesure prise va au-delà du simple licenciement du technicien : la présidence a décidé de dissoudre l’intégralité du staff technique. Les adjoints, les préparateurs physiques ainsi que les analystes ont été invités à quitter leurs postes, ouvrant la voie à une remise à plat complète de l’encadrement.

Cette décision, qualifiée par certains observateurs comme brutale, vise à provoquer un électrochoc au sein du groupe et à rompre avec la dynamique négative en cours. Le club affirme vouloir repartir sur des bases nouvelles pour tenter d’inverser la tendance.

Une transition délicate à gérer en pleine saison

Les dirigeants des Black Stars se sont lancés dans la recherche d’un successeur capable de relancer l’équipe. Dans l’immédiat, il faudra composer avec une phase transitoire : remplacer rapidement les cadres techniques tout en préservant la stabilité du vestiaire représente un exercice délicat.

Au-delà du choix d’un nouveau staff, l’enjeu est sportif et identitaire : reconstruire un projet de jeu cohérent et retrouver le chemin des victoires alors que la saison est déjà en cours. Les prochains mouvements de la direction seront scrutés, la réussite de cette réorganisation dépendant autant de la qualité des recrutements que de la capacité du groupe à se réadapter.