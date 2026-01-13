Accueil En Brève Taïwan : «consensus général» avec Washington pour un accord commercial

Taïwan : «consensus général» avec Washington pour un accord commercial

Mardi 13 janvier, Taïwan a annoncé avoir obtenu un « consensus général » avec les États-Unis en vue de la conclusion d’un accord commercial, toujours pas finalisé depuis l’offensive douanière du président Donald Trump au début de 2025. Les deux parties ont entamé des négociations en avril 2025 après la menace d’une taxe de 32 % sur les exportations taïwanaises, ensuite réduite à 20 %. Le président taïwanais Lai Ching‑te s’est engagé à accroître les investissements taïwanais aux États‑Unis, et son gouvernement cherche à réduire encore les taxes sur ses marchandises tout en évitant l’imposition de nouveaux droits de douane sur les exportations de puces électroniques, selon l’AFP.