«Ta carrière est finie», Mourinho met la pression sur Prestianni après les accusations de Vinicius

Accusé d’insultes racistes envers Vinicius Jr., Gianluca Prestianni est dans le viseur de l’UEFA, tandis que José Mourinho menace d’écarter définitivement son joueur si les faits sont confirmés.

L’entraîneur de Benfica, José Mourinho, a haussé le ton concernant Gianluca Prestianni, visé par des accusations d’insultes racistes envers Vinicius Jr lors d’un match de Ligue des champions. Le technicien portugais a prévenu que la carrière du jeune joueur au club serait « terminée » si les faits étaient avérés.

Les incidents présumés se seraient produits le 17 février à Lisbonne, lors du huitième de finale aller face au Real Madrid. Vinicius a affirmé que le milieu offensif de 20 ans avait tenu des propos racistes à son encontre. Prestianni a catégoriquement nié ces accusations. Malgré ses dénégations, l’UEFA a décidé de le suspendre pour le match retour en Espagne, le temps de poursuivre son enquête disciplinaire.

Déjà critiqué pour avoir estimé que la célébration de Vinicius avait attisé les tribunes, Mourinho a clarifié sa position dimanche. « Si mon joueur ne respecte pas ces principes, qui sont les miens et ceux de Benfica, alors sa carrière sous les ordres d’un entraîneur nommé José Mourinho et dans un club nommé Benfica prendra fin », a-t-il déclaré. Un dossier sensible, désormais entre les mains de l’UEFA, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sportives et disciplinaires.





