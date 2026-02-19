Surya Bonaly sur sa vie amoureuse : « Je n’ai pas le temps de m’investir »

Surya Bonaly, icône du patinage artistique âgée de 52 ans, s’est retrouvée au centre de l’actualité après le cambriolage de son domicile du Nevada en novembre 2025, où des médailles remportées au cours de sa carrière ont été dérobées. Le nom de la championne ressurgit aussi dans l’actualité sportive internationale : le jeune patineur Ilia Malinin a réalisé un backflip sur une jambe — surnommé « Bonaly » en référence à son geste emblématique — aujourd’hui autorisé depuis 2024 après avoir longtemps été interdit.

Révélée au grand public par des performances spectaculaires, notamment son salto arrière exécuté sur une jambe aux Jeux de Nagano en 1998, Surya Bonaly a ensuite tourné la page de la compétition mais pas du patinage. Installée aux États-Unis, elle a poursuivi une carrière d’entraîneuse et s’est engagée dans des projets éditoriaux : une bande dessinée intitulée Le feu sur la glace, parue le 28 janvier dernier, relate son parcours atypique dans le monde du patinage artistique.

Selon ses déclarations publiées sur Instagram, le cambriolage a eu lieu alors qu’elle se trouvait dans le Minnesota pour accompagner sa mère atteinte d’un cancer. « Vous voyez, toutes ces médailles que j’ai gagnées par le passé lors de compétitions mondiales et européennes ont malheureusement disparu », a écrit la patineuse. Elle précise que « un couple a cambriolé ma maison et a volé tous mes objets de valeur » et lance un appel aux habitants de Las Vegas et aux prêteurs sur gages : si des médailles d’or ou d’argent étrangères sont proposées à la vente, qu’on contacte la police.

Engagements télévisuels et position sur l’effort sportif

Parallèlement à son activité d’entraîneuse et à la promotion de sa bande dessinée, Surya Bonaly intervient à la télévision. Elle figure dans l’émission Les Apprentis Champions au ski, diffusée sur W9, où elle entraîne la « team rouge ». Lors de l’émission, elle a vivement reproché à certains candidats un manque d’implication : « Quand on fait du sport, on oublie la manucure, pédicure, et tout le reste. Il faut vous donner davantage de mal, franchement, donnez-vous. Entre le dire et le faire, il y a une différence », a-t-elle déclaré.

Insistant sur ses exigences, elle a ajouté : « L’abandon, c’est quelque chose que je déteste. » Elle a souligné que même blessé, il existe des moyens de poursuivre et a demandé aux participants de se concentrer davantage pour ne pas « se laisser-aller ».

Surya Bonaly reste par ailleurs très discrète sur sa vie privée. Interrogée en 2013 par Télé Star au sujet de l’amour, elle avait confié : « L’amour ? Je cherche. C’est compliqué en ce moment avec mon ex… même un peu confus. Et puis, je n’ai pas le temps de m’investir, même si j’aimerais fonder une famille… » Le reportage précise qu’elle est fiancée depuis 2016 au patineur et coach américain Peter Biver.