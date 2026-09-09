Stevie Wonder : une tournée mondiale pour les 50 ans de « Songs in the Key of Life »

Stevie Wonder repart sur les routes pour célébrer les 50 ans de son album culte « Songs in the Key of Life ». La tournée passera par Paris le 15 octobre avant une série de dates en Europe et aux États-Unis.

Stevie Wonder repart en tournée pour célébrer les 50 ans de Songs in the Key of Life. Le musicien américain a annoncé une série de 18 concerts en Europe et aux États-Unis, avec une étape très attendue à Paris le 15 octobre 2026.

La date parisienne est programmée à l’Accor Arena. La salle confirme que Stevie Wonder y interprétera intégralement l’album sorti en 1976. La prévente Mastercard a démarré ce mercredi 9 septembre, tandis que la vente générale doit ouvrir vendredi 11 septembre à 10 heures.

La tournée débutera le 13 octobre à Birmingham, au Royaume-Uni. Elle passera ensuite notamment par Paris, Copenhague, Oslo, Stockholm, Cologne, Amsterdam, Dublin, Londres et Manchester, avant une série de concerts aux États-Unis. Le dernier rendez-vous annoncé est fixé au 19 décembre à l’Intuit Dome de Los Angeles.

Sur scène, Stevie Wonder doit reprendre l’intégralité de Songs in the Key of Life, l’un des disques les plus célèbres de sa carrière. Le double album comprend notamment « I Wish », « Sir Duke », « Isn’t She Lovely » et « As ».

Sorti en septembre 1976, le projet avait offert au chanteur son troisième Grammy Award de l’album de l’année. Il a également été inscrit au National Recording Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, qui conserve les œuvres considérées comme importantes pour le patrimoine sonore américain.

Cette série de concerts marque la première tournée complète de Stevie Wonder depuis 2024. À 76 ans, l’artiste aux 25 Grammy Awards continue ainsi de défendre sur scène un catalogue qui a profondément marqué la soul, la pop et le R&B.

Le lien avec l’Afrique est aussi particulier pour le chanteur : Stevie Wonder a obtenu la nationalité ghanéenne en 2024, le jour de son 74e anniversaire, lors d’une cérémonie officielle à Accra.