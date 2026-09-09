Djougou: un ouvrier meurt sur un chantier emporté par les eaux de ruissellement

​Un accident mortel est survenu sur un chantier à Djougou, dans le département de la Donga, coûtant la vie à un ouvrier et faisant trois blessés, selon des informations rapportées par Libre Express.

​Le drame s’est produit alors que l’équipe s’activait sur le site. Une montée subite et importante des eaux de ruissellement dans un caniveau a surpris les travailleurs, emportant l’un d’entre eux.

Malgré la mobilisation rapide des secours et les recherches entreprises sur place, la victime n’a pas survécu. Trois autres ouvriers présents ont été blessés lors de l’incident avant d’être pris en charge.