Ligue des champions: les compos officielles de Barça – Feyenoord

Le FC Barcelone lance ce mercredi sa campagne européenne avec l’ambition de prolonger son excellent début de saison. Après sa démonstration contre Valence en Liga, le club catalan reçoit le Feyenoord Rotterdam, invaincu depuis 19 matches et décidé à jouer crânement sa chance. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Le FC Barcelone retrouve la Ligue des champions avec le plein de confiance. Les Catalans ont parfaitement lancé leur saison en Liga avec une démonstration de force face à Valence (0-5) ce weekend. Sur leur pelouse, les hommes d’Hansi Flick comptent poursuivre sur cette dynamique et prendre immédiatement les commandes de leur campagne européenne.

Le défi s’annonce toutefois plus relevé qu’il n’y paraît. Le Feyenoord débarque en Catalogne avec une impressionnante série de 19 matches consécutifs sans défaite. La formation néerlandaise sera dirigée par Giovanni van Bronckhorst, ancien joueur du Barça, qui connaît parfaitement l’environnement du club catalan. Les visiteurs devront néanmoins composer avec une absence importante sur le plan offensif, celle d’Anis Hadj Moussa. Malgré ce coup dur, Feyenoord entend jouer sans complexe et tenter de contrarier les ambitions du Barça.

Pour cette première journée de la phase de ligue, Hansi Flick aligne notamment Joan García dans les buts, tandis que Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen et João Cancelo composent la défense. Rodri et Pedri sont associés au milieu, avec Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi et Raphinha pour animer le secteur offensif.

Les compos officielles:

FC Barcelone : Joan García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi – Raphinha.

Feyenoord : Ernst – Read, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol – Vanhoutte, Zechiel, Javi López – Hadj Moussa, Ferri, Valente.