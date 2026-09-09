Bénin : Landry Padonou parmi les 1 381 clarinettistes du record Guinness

Le clarinettiste béninois Landry Padonou a pris part, le 30 août à Châtellerault en France, au plus grand ensemble de clarinettes homologué par Guinness World Records, avec 1 381 participants.

Un Béninois figure dans l’ensemble qui vient de battre le record mondial du plus grand rassemblement de clarinettes. Landry Padonou a joué le 30 août 2026 à Châtellerault, en France, avec 1 380 autres clarinettistes dans le cadre du projet « La Grande Clarinette », officiellement homologué par Guinness World Records à 1 381 participants.

Le record est attribué au collectif La Grande Clarinette. Guinness World Records précise que la précédente marque s’établissait à 448 participants. Le chef d’orchestre français Emmanuel Boulanger a porté le projet pendant près d’un an avant de réunir des musiciens venus de France et de l’étranger.

Pour Landry Padonou, l’aventure a commencé après avoir découvert l’appel à participation grâce à des proches. Invité sur Bénin TV le 3 septembre, le musicien a expliqué avoir soumis sa candidature avant d’être retenu pour prendre part à cette performance collective.

Le clarinettiste béninois évolue également au sein du duo Landry+, aux côtés du guitariste et chanteur Landry Dannon Magnidet. Afrik.com, qui l’a interrogé après le record, rappelle qu’il joue aussi du saxophone et de la flûte et qu’il développe depuis plusieurs années un répertoire mêlant sonorités acoustiques et influences béninoises.

À Châtellerault, les 1 381 clarinettistes n’avaient jamais joué tous ensemble avant cette tentative. Guinness World Records indique qu’ils se sont néanmoins produits comme un seul ensemble devant plusieurs milliers de spectateurs, transformant une initiative de passionnés en nouveau record mondial.

Cette performance donne une nouvelle exposition internationale à Landry Padonou. Le musicien a présenté l’expérience comme une étape de son parcours et dit vouloir désormais transmettre davantage ses connaissances à la jeune génération tout en poursuivant ses projets avec Landry+.