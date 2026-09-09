Angola : Luanda veut élargir l’accès au marché obligataire aux investisseurs étrangers

L’Angola prépare un cadre destiné à faciliter l’accès des investisseurs étrangers à son marché intérieur de dette publique, estimé à 18,6 milliards de dollars. Luanda discute aussi avec JPMorgan d’une possible intégration à un nouvel indice de dette en monnaie locale.

L’Angola prépare un accès élargi des investisseurs étrangers à son marché intérieur d’obligations d’État, évalué à 18,6 milliards de dollars. La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a présenté ce projet mercredi 9 septembre à Londres pour diversifier les sources de financement du pays et développer son marché des capitaux.

Le gouvernement angolais est notamment en discussions avec JPMorgan sur une éventuelle inclusion du pays dans un nouvel indice consacré à la dette en monnaie locale des marchés frontières. Selon Vera Daves de Sousa, les autorités travaillent parallèlement sur un cadre destiné à rendre l’accès au marché domestique plus simple pour les investisseurs internationaux.

Les investisseurs étrangers peuvent déjà acquérir des titres publics angolais, mais les opérations restent soumises à des procédures locales, notamment des exigences bancaires et réglementaires. À la fin de 2025, l’encours de la dette publique domestique atteignait environ 17 000 milliards de kwanzas, soit l’équivalent de 18,6 milliards de dollars.

Cette volonté d’élargissement intervient alors que Luanda cherche à approfondir ses marchés financiers. Le plan annuel d’endettement pour 2026 prévoit une mobilisation globale de 15 035,32 milliards de kwanzas sur les marchés intérieur et extérieur, dans le cadre de la stratégie de dette publique 2026-2028 adoptée en janvier.

Le marché secondaire de la Bourse de dette et de valeurs d’Angola, la BODIVA, a récemment enregistré 66,5 milliards de kwanzas de transactions sur une semaine, soit une moyenne quotidienne de 13,3 milliards. Les titres du Trésor continuent d’occuper une place importante dans ces échanges.

La ministre des Finances conduit cette semaine à Londres une délégation angolaise dans le cadre de l’Angola–UK Investment Forum, organisé les 8 et 9 septembre avec la London Stock Exchange. Le programme met en avant les réformes économiques, le financement et la mobilisation de capitaux privés.

Vera Daves de Sousa a également indiqué que l’Angola pourrait revenir sur les marchés internationaux en 2027 si les conditions le permettent et étudie des émissions dans d’autres monnaies, dont le yuan chinois. Des rencontres avec des investisseurs internationaux sont prévues à Luanda plus tard en septembre pour évaluer la demande et préciser le futur dispositif d’accès au marché local.