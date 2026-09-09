Bénin : La Fouine grimpe de 98 places et domine les vidéos Apple Music

Le clip « Quand je partirai », sorti en 2013, est passé de la 99e à la 1re place du classement Apple Music Videos au Bénin, selon le relevé du 8 septembre.

La Fouine s’est hissé au sommet du classement Apple Music des vidéos musicales au Bénin avec un titre vieux de treize ans. Dans le relevé du 8 septembre 2026 compilé par Afrobeats Wire, le clip « Quand je partirai » est passé de la 99e à la 1re place en une journée, soit un bond de 98 rangs.

Le rappeur français devance « Marie Koba » de LaD, « THAT GIRL! » de Darkoo et Asake ainsi que « Forgiveness » d’Asake. La performance est d’autant plus inattendue qu’elle ne repose pas sur une nouveauté : Apple Music référence « Quand je partirai » comme un clip hip-hop/rap de 2013.

Le morceau appartient à l’album « Drôle de parcours », publié le 4 février 2013. La fiche officielle d’Apple Music présente un projet de 18 titres, sur lequel « Quand je partirai » figure également parmi les clips associés.

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Le titre continue par ailleurs d’être écouté sur d’autres plateformes. Au 8 septembre, le suivi public de Kworb recensait plus de 23 millions d’écoutes cumulées sur Spotify pour « Quand je partirai », avec 9 833 écoutes quotidiennes sur son dernier relevé.

Deux clips de La Fouine dans le Top 10 béninois

La remontée ne se limite pas à un seul clip. « Ma meilleure » de La Fouine apparaît aussi à la 7e place du même classement Apple Music Videos au Bénin, en nouvelle entrée. Le Top 10 rassemble ainsi deux vidéos du rappeur au milieu de sorties beaucoup plus récentes.

Au 8 septembre, Afrobeats Wire attribue à « Quand je partirai » un pic à la première place et deux jours de présence dans le classement béninois. « Ma meilleure » affiche de son côté un pic à la 7e place dès son entrée.