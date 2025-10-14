Steve Mounié : « si nous avons déjà battu le Nigeria, nous pouvons le refaire »

À quelques heures du match décisif face au Nigeria, Steve Mounié affiche une confiance tranquille. Conscient de l’exploit déjà réalisé à l’aller, le capitaine des Guépards croit fermement aux chances des siens de rééditer la performance et d’offrir au Bénin une qualification historique pour la Coupe du monde 2026.

À la veille du choc décisif entre le Bénin et le Nigeria à Uyo, le capitaine des Guépards, Steve Mounié, a envoyé un message clair aux Super Eagles. Le buteur béninois a rappelé que son équipe est la seule à avoir infligé une défaite au Nigeria dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Présent en conférence de presse d’avant-match, l’attaquant d’Alanyaspor s’est montré confiant : « Je n’avais même pas prêté attention aux statistiques, mais elles montrent que nous avons notre chance. Si nous sommes les seuls à les avoir battus, alors nous pouvons le refaire », a-t-il lancé.

Auteur du but décisif lors de la victoire historique 2-1 à l’aller, Mounié espère encore jouer les héros à Uyo « Peut-être que je n’ai pas marqué contre le Rwanda pour mieux le faire demain face au Nigeria. C’est ce que j’espère », a-t-il souri. En tête du groupe C, le Bénin n’a besoin que d’un point pour valider sa première qualification pour une Coupe du monde.