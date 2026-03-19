Stéphane Plaza : les tournages de « Recherche appartement ou maison » ont repris sans lui

M6 relance « Recherche appartement ou maison » sans Stéphane Plaza : les tournages ont repris avec Thibault Chanel à la présentation, qui a publié les premières images du plateau sur Instagram le 19 mars.

En février 2025, la chaîne M6 avait pris la décision de déprogrammer les émissions animées par Stéphane Plaza après la condamnation de l’animateur. Le tribunal avait prononcé une peine de douze mois de prison avec sursis, une amende de 10 000 euros et 3 000 euros de dommages et intérêts pour des faits qualifiés de violences conjugales récurrentes commises entre 2018 et 2022. À la suite du jugement, les diffusions de ses programmes, dont Maison à vendre et Recherche appartement ou maison, avaient été retirées de l’antenne.

Jusqu’à la fin de 2025, l’avenir de ces formats historiques de M6 est resté incertain. Fin janvier, le quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France a toutefois relayé la décision de la chaîne : M6 a choisi de relancer les deux émissions, tout en excluant le retour de Stéphane Plaza. La chaîne a commandé à la société de production Reservoir Prod deux épisodes pilotes de Recherche appartement ou maison, avec la perspective d’une saison supplémentaire en cas de succès d’audience.

Thibault Chanel reprend la présentation et partage ses premières images

Le 19 mars, Thibault Chanel a publié sur son compte Instagram deux photos issues du tournage de la nouvelle version de Recherche appartement ou maison. En légende, il a écrit : « Quelle joie de recommencer les tournages de ‘Recherche appartement ou maison’. Ça va être trop trop bien cette nouvelle version ». Selon les éléments disponibles, Stéphane Plaza n’a ni commenté ni « liké » cette publication.

Les commentaires des internautes publés sous la publication laissent apparaître un accueil enthousiaste : plusieurs téléspectateurs ont exprimé leur impatience de retrouver l’émission, avec des messages tels que « Hâte de vous voir. Ça nous manque cette émission ». Ces réactions interviennent alors que M6 mise sur une relance maîtrisée des formats, confiés à Reservoir Prod et présentés par un animateur issu de l’environnement de la franchise.

Sur son profil Instagram, Thibault Chanel a également modifié sa biographie pour se présenter comme l’animateur de Recherche appartement ou maison, en complément de ses autres activités professionnelles. Professionnel de l’immobilier, il travaillait aux côtés de Stéphane Plaza depuis 2009 et a créé l’enseigne Fondateur Thibault Chanel immobilier.

La reprise des tournages signée par Chanel intervient après plusieurs mois de discussions et d’ajustements éditoriaux au sein de la chaîne, qui a clairement exclu le retour de Stéphane Plaza à l’antenne pour ces programmes. L’article précise que l’histoire ne dit pas si Thibault Chanel a échangé avec son confrère avant de reprendre les rênes de l’émission.