Stéphane Plaza a quitté le Marais pour Bougival après son procès

Stéphane Plaza se retrouve au centre de l’actualité pour une série de revers: la valorisation de son réseau immobilier s’est effondrée ces dernières années, il a été condamné en 2025 et ses émissions ont été retirées des grilles de M6, et il a quitté son appartement parisien pour s’installer dans une commune huppée des Yvelines. Ces événements ont des conséquences directes sur son image et sur la santé financière de ses franchises.

Animant des programmes télévisés dédiés à l’immobilier depuis 2006, Stéphane Plaza est devenu une figure emblématique du secteur et le visage de plusieurs émissions de M6. Il a développé en parallèle un réseau de franchises, Stéphane Plaza Immobilier, exploité notamment par la société SPF Franchise. Longtemps considéré comme un succès entrepreneurial, ce réseau voit aujourd’hui sa valorisation et son maillage chuter.

Sur le plan personnel, l’animateur a quitté son duplex du Marais — résultant de la fusion de deux appartements pour une surface d’environ 86 m² offrant une vue sur la Seine et le Pont Neuf — où il s’était installé en 2022 après près de neuf mois de travaux. Estimé à plus d’un million d’euros au moment de l’achat, ce logement faisait partie d’un cadre de vie parisien que l’intéressé a abandonné pour Bougival, commune des bords de Seine prisée de plusieurs personnalités.

Un empire immobilier fragilisé et des répercussions médiatiques

Selon des bilans récents, la valorisation de la société exploitant la marque a fortement diminué : de l’ordre de 125 millions d’euros en 2021 à environ 51 millions d’euros fin 2025. Cette baisse est attribuée à la conjoncture du marché immobilier français et à l’impact de l’image publique de l’animateur sur le réseau.

Le réseau lui‑même a vu son nombre d’agences se réduire sensiblement : il comptait plus de 670 agences en 2023 contre environ 410 agences aujourd’hui. Plusieurs franchisés ont pris leurs distances vis‑à‑vis de l’enseigne liée au nom de l’animateur. Pour maintenir l’intégration de certaines agences au sein du groupe, le groupe M6 a mis en place une nouvelle marque, Sixième Avenue, permettant aux agences de rester affiliées sans porter le nom Stéphane Plaza.

Sur le plan judiciaire et médiatique, l’année 2025 a été marquée par une condamnation prononcée en février : un an de prison avec sursis pour violences conjugales à l’encontre d’une ancienne compagne, décision contre laquelle l’animateur a fait appel. À la suite de cette affaire, M6 a déprogrammé l’ensemble de ses émissions mettant en scène l’animateur.

Installé désormais à Bougival, commune cossue des Yvelines, Stéphane Plaza a choisi un cadre plus discret, où résident ou ont résidé plusieurs personnalités, dont des membres de la famille Depardieu et, par le passé, le footballeur Neymar Jr. Selon des sources proches du milieu audiovisuel, l’animateur traverse une phase de remise en question personnelle et consulterait pour faire face aux difficultés traversées ces derniers mois.