Starlink autorisé à opérer en Côte d’Ivoire

L’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) a officiellement donné son feu vert à Starlink Network CIV pour l’exploitation d’un réseau Internet par satellite sur tout le territoire national.

La décision, prise le 25 septembre 2025 sous le numéro 2025-1301 et signée par le président de l’ARTCI, Dr Coty Souleïmane Diakité, autorise l’entreprise à utiliser plusieurs bandes de fréquences radioélectriques, allant de 10,7 à 86 GHz, pour déployer son réseau de communication électronique via des satellites en orbite basse. Cette approbation consacre l’arrivée officielle de la société fondée par Elon Musk sur le marché ivoirien des télécommunications, avec pour ambition de fournir un accès Internet haut débit fixe sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales.

Starlink Network CIV disposait déjà d’une autorisation provisoire, accordée par le ministère de la Transformation numérique et de la Digitalisation le 15 juillet 2025. La décision de l’ARTCI vient confirmer cette première étape. L’entreprise devra désormais s’acquitter des redevances liées à l’usage des fréquences conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le régulateur ivoirien précise que l’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect des obligations légales. Publiée sur le site officiel de l’ARTCI le 14 octobre 2025, la décision est entrée en vigueur dès sa signature.