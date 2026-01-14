La suite après la publicité
Sous pression russe, Kiev va évacuer une trentaine de familles du sud de l’Ukraine

Dans la région de Zaporijjia (sud), non loin du front avec la Russie, l’Ukraine a ordonné l’évacuation d’une trentaine de familles avec enfants, a annoncé mercredi 14 janvier un vice-Premier ministre cité par l’AFP. Cette mesure, qui reflète la progression des forces russes et la menace pesant désormais sur de nouvelles localités, a été qualifiée de « difficile mais nécessaire » par Oleksiï Kouleba, qui a précisé sur les réseaux sociaux qu’il s’agit d' »environ quarante enfants issus de vingt-six familles » réparties dans cinq localités.

